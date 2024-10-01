Москва, 1 октября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении до 5 тыс. рублей размера штрафа за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) внесён 1 октября в Госдуму, сообщается в электронной базе российского парламента.

Известия/Константин Кокошкин

Согласно действующему законодательству, штраф за отсутствие у водителя полиса ОСАГО составляет 800 рублей. Авторы нововведения предлагают внести изменения в статью Кодекса об административных правонарушениях 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности») и повысить до 3 тыс. рублей минимальный размер штрафа. Максимальный размер штрафа — 5 тыс. рублей.

Как отметили авторы документа, инициатива направлена на защиту прав участников ДТП, которые не виноваты в аварии. Если у виновника нет полиса ОСАГО, у них почти нет возможности возместить ущерб.

С инициативой выступил парламент Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение. Минимальный размер штрафа предлагается установить на уровне 3 тыс. рублей. Как отметили авторы законопроекта, по вине автомобилистов, практикующих опасное вождение, происходит до 80% дорожных аварий. Сегодня Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

1 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент не поддерживает инициативу снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.