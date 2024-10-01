Москва, 1 октября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Систематическое нарушение соцсетью Discord российского законодательства стало логичным поводом для начала тщательной проверки её деятельности. Об этом 1 октября заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ ОП РФ, руководитель регионального департамента ВГТРК, эксперт РОЦИТ Рифат Сабитов.

Global Look Press/Silas Stein/dpa

Ранее Роскомнадзор сообщил, что администрации Discord были направлены требования удалить 947 противоправных материалов, среди которых детская порнография и призывы к экстремизму. Однако ряд страниц с запрещённым содержанием остались доступны пользователям. Регулятор будет продолжать мониторинг социальной сети.

«Прошу заметить, что никто не просил от Discord ничего сверхъестественного — речь шла в том числе о материалах, связанных с педофилией и контентом 18+. Принципиальный отказ удалять даже подобный контент понять сложно», — отметил Сабитов.

По его словам, в России существуют мессенджеры, которые могут полностью заменить функционал иностранной соцсети.

Член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий Пучков поддержал мысль о наличии альтернатив мессенджеру. Специальные российские сервисы позволяют организовывать совместные игры с друзьями, проводить онлайн-уроки и видеозвонки.

Писатель назвал платформу средоточием фейков и деструктивных идей. К подобному привело бездействие модераторов, закрывающих глаза на порнографичный и иной запрещённый контент.

«В русском языке существует такое простое понятие — «доигрался». Оно полностью применимо к Discord, который принял предупреждения властей и желание говорить по-людски за слабость», — подчеркнул Пучков.

По словам члена Комитета Госдумы РФ по информационной политике, IT и связи Антона Немкина, социальная сеть, не защищающая пользователей от деструктивного контента и нарушающая законодательство РФ, не может продолжать работу. Он также назвал своевременной и логичной проведённую Роскомнадзором проверку.

Эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа отметил, что социальная сеть также стала магнитом для киберпреступников. На платформе можно столкнуться с вредоносным программным обеспечением, фишинговыми атаками и другими угрозами. При этом компания не стремится оградить пользователей от мошеннических действий. Не фильтрует она и запрещённый контент. Безопасность в Discord — это иллюзия, подчеркнул блогер.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в 78 регионах России силовики задержали 39 человек, в средствах связи которых имелись переписки в соцсети Discord с украинскими кураторами. В них содержались инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и использованию средств террора, а также планы подготовки вооружённых нападений.

Девять подростков готовили в России нападения на школьников и учителей, получая установки из Киева через мессенджер. Также были запланированы противоправные акции в религиозных учреждениях. Один из задержанных подготовил подробный план по нападению на одноклассников. В тетрадке он изобразил схему кабинета, возможное оружие, а также расписал последовательность действий.

Всего силовики провели мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, из которых 156 являются несовершеннолетними.

Днём ранее суд в Москве оштрафовал компанию на 3,5 млн рублей за неудаление запрещённой информации по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»). Санкции статьи предусматривают штраф до 4 млн рублей.

В июне 2022 года стало известно, что группа хакеров использует популярные среди подростков каналы на Discord и YouTube и предлагает им через эти интернет-площадки распространять вредоносное ПО. В том же году стало известно, что через чаты в Discord распространялись сообщения с ложной информацией о минировании детских учреждений в России, целью которых был срыв начала учебного года.