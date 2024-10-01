Эксперты прокомментировали игнорирование Discord требований Роскомнадзора
Москва, 1 октября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Систематическое нарушение соцсетью Discord российского законодательства стало логичным поводом для начала тщательной проверки её деятельности. Об этом 1 октября заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ ОП РФ, руководитель регионального департамента ВГТРК, эксперт РОЦИТ Рифат Сабитов.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что администрации Discord были направлены требования удалить 947 противоправных материалов, среди которых детская порнография и призывы к экстремизму. Однако ряд страниц с запрещённым содержанием остались доступны пользователям. Регулятор будет продолжать мониторинг социальной сети.
«Прошу заметить, что никто не просил от Discord ничего сверхъестественного — речь шла в том числе о материалах, связанных с педофилией и контентом 18+. Принципиальный отказ удалять даже подобный контент понять сложно», — отметил Сабитов.
По его словам, в России существуют мессенджеры, которые могут полностью заменить функционал иностранной соцсети.
Член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий Пучков поддержал мысль о наличии альтернатив мессенджеру. Специальные российские сервисы позволяют организовывать совместные игры с друзьями, проводить онлайн-уроки и видеозвонки.
Писатель назвал платформу средоточием фейков и деструктивных идей. К подобному привело бездействие модераторов, закрывающих глаза на порнографичный и иной запрещённый контент.
«В русском языке существует такое простое понятие — «доигрался». Оно полностью применимо к Discord, который принял предупреждения властей и желание говорить по-людски за слабость», — подчеркнул Пучков.
По словам члена Комитета Госдумы РФ по информационной политике, IT и связи Антона Немкина, социальная сеть, не защищающая пользователей от деструктивного контента и нарушающая законодательство РФ, не может продолжать работу. Он также назвал своевременной и логичной проведённую Роскомнадзором проверку.
Эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа отметил, что социальная сеть также стала магнитом для киберпреступников. На платформе можно столкнуться с вредоносным программным обеспечением, фишинговыми атаками и другими угрозами. При этом компания не стремится оградить пользователей от мошеннических действий. Не фильтрует она и запрещённый контент. Безопасность в Discord — это иллюзия, подчеркнул блогер.
Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в 78 регионах России силовики задержали 39 человек, в средствах связи которых имелись переписки в соцсети Discord с украинскими кураторами. В них содержались инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и использованию средств террора, а также планы подготовки вооружённых нападений.
Девять подростков готовили в России нападения на школьников и учителей, получая установки из Киева через мессенджер. Также были запланированы противоправные акции в религиозных учреждениях. Один из задержанных подготовил подробный план по нападению на одноклассников. В тетрадке он изобразил схему кабинета, возможное оружие, а также расписал последовательность действий.
Всего силовики провели мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, из которых 156 являются несовершеннолетними.
Днём ранее суд в Москве оштрафовал компанию на 3,5 млн рублей за неудаление запрещённой информации по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»). Санкции статьи предусматривают штраф до 4 млн рублей.
В июне 2022 года стало известно, что группа хакеров использует популярные среди подростков каналы на Discord и YouTube и предлагает им через эти интернет-площадки распространять вредоносное ПО. В том же году стало известно, что через чаты в Discord распространялись сообщения с ложной информацией о минировании детских учреждений в России, целью которых был срыв начала учебного года.