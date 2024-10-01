Москва, 1 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В честь Всемирного дня кофе 1 октября сотрудники «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») провели для автомобилистов интерактивную тематическую викторину на четырех АЗС «Роснефть» в Санкт-Петербурге. Клиенты сети узнали об истории создания напитка, кофейном ассортименте фирменного кафе «Зерно» и получили шанс выиграть памятные подарки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила фирменный кофе

«Роснефть» развивает сеть заправок нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно». На флагманских автозаправочных комплексах «Роснефти» в Москве и Санкт-Петербурге, а также в отеле «Владимировский» на Ладоге автомобилисты могут попробовать кофе из эксклюзивных венесуэльских зёрен.

«Роснефть» в июне в 2023 года подписала соглашения о прямых поставках зернового кофе, произведенного в Венесуэле, для реализации в розничной сети АЗС. По специальному заказу компании в южноамериканской стране производится деликатная обжарка зёрен сорта арабика, выращенных в Андах на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила фирменный кофе

Венесуэльский кофе сильно отличается от других южноамериканских сортов. Глубокий и многогранный вкус позволяют рассматривать его разновидности как одни из лучших в мире.

В Санкт-Петербурге для приготовления свежесваренного кофе клиенты заправок могут воспользоваться помощью робота-бариста. Аппарат умеет варить 24 вида напитка, а также поможет составить и приготовить кофе по авторскому рецепту. Еще больше — 40 видов напитков на любой вкус из кофейных зёрен предлагается автотуристам на АЗС в Ленинградской области на федеральной трассе «Кола».