Москва, 1 октября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. С третьей попытки уголовное дело возбудили в отношении врача частной скорой помощи, который домогался 17-летней пациентки по время её транспортировки в больницу, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инцидент пороизошёл в сентябре в Балашихе. 17-летней Анастасии (имя изменено) бабушка вызвала частную скорую помощь из-за резкой боли в животе. Однако, когда девушку перевозили в больницу в Москву, фельдшер Ренат О. начал трогать пациентку за интимные места, оголяя их.

Школьница по прибытии в больницу позвонила семье и обо всём рассказала. Врача задержали. Сам 29-летний мужчина отрицал свою вину и заверял, что не домогался, а проводил «рядовой осмотр».

Вскоре было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), но позднее решение отменили. Второй раз по той же статье уголовное расследование инициировали в середине сентября, но Балашихинская городская прокуратура постановление о возбуждении дела отменила, а подозреваемого освободила из-под стражи.

Следователи такое решение обжаловали в прокуратуре Московской области. В результате 30 сентября уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера возбудили снова. В третий раз. Правоохранители разыскивают подозреваемого для повторного задержания.