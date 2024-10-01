Москва, 1 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Мосгорсуд отказался снять статус иноагента с бывшего главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом 1 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на инстанцию.

РИА Новости/Максим Блинов

«Решение Замоскворецкого суда Москвы от 21 ноября 2024 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба истца — без удовлетворения», — приводит агентство слова представителя органа.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы также отклонил жалобу Муратова, в которой он требовал признать решение о включении его в список иноагентов незаконным.

1 сентября 2023 года Минюст внёс Муратова в реестр иностранных агентов. В ведомстве отметили, что журналист принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ. В октябре Муратов оспорил в суде статус иноагента.