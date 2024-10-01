Москва, 1 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. В результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль, которая произошла в освобождённой российскими военными части Харьковской области, получила ранения мирная жительница. Об этом 1 октября сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Ранен один мирный житель. В результате прямого попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль осколочные ранения получила женщина», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Ганчева, украинские формирования также обстреляли из артиллерии населённые пункты Лиман Второй и Николаевка, в результате чего были разрушены три частных домовладения. По предварительным данным, при обстрелах никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября жительница курского села Кульбаки Елена Павленко рассказала, что украинские боевики сбрасывают с дронов зажигательную смесь на жилые дома в приграничье Курской области. По её словам, в результате этого жилые дома «прямо выгорают».

В силовых структурах Луганской Народной Республики 29 сентября рассказали, что в Луганске из-за падения обломков дрона с кассетным боезарядом получили повреждения четыре дома. Уточнялось, что в результате этого мирные жители не пострадали.