Исламабад, 1 октября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Посольство России в Пакистане подтвердило, что на борту разбившегося вертолёта Ми-8 на северо-западе страны были двое россиян, они погибли. Об этом 1 октября заявили в диппредставительстве.

Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

«Посольство России в Пакистане с сожалением подтверждает гибель двух граждан России, Николая Рыбаковича и Самвела Мардояна», ― говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Также в авиакатастрофе погиб гражданин Белоруссии Сергей Кошелев. В посольстве выразили соболезнования семьям и близким всех погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8 потерпел крушение 28 сентября после взлёта в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва рядом с границей с Афганистаном. Причиной крушения, по данным The Washington Post, стала техническая неисправность: хвостовой винт коснулся земли при аварийной посадке.

На борту воздушного судна находились 14 пассажиров. Восемь получили ранения, их госпитализировали, погибли шесть человек. В их числе двое россиян, они были пилотами вертолёта.