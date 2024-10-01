Москва, 1 октября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла поправки о сроке пребывания в браке для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Предложено выдавать разрешение на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядке только спустя три года брака с гражданкой (гражданином) Российской Федерации», — сообщили на сайте Госдумы.

Авторами поправок выступили председатель ГД Вячеслав Володин и глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонид Калашников.

Поправки нацелены также на борьбу с фиктивным отцовством или материнством. Так, получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания.

Как сообщало 20 августа ИА Регнум, в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах россиянам за вступление в брак и за продолжительность семейной жизни. В настоящее время выплаты за 50 лет брака существуют в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Ленинградской, Владимирской, Пензенской областях, Твери, Калуге и ряде других городов России.