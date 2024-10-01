Москва, 1 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Центр общественных связей ФСБ 1 октября показал кадры задержания радикалов, склонявших подростков к насилию по указке Киева.

ЦОС ФСБ России

Запись начинается с кадров, на которых, вероятно, радикалы тестируют самодельное оружие и горючие смеси, изготовленные по инструкциям украинских кураторов.

Силовики задерживали людей в частных домах, квартирах, гаражах.

В присутствии людей проводились обыски. У одного из задержанных подростков, жителя Крыма, обнаружили тетрадку с планом кабинета, в котором он планировал совершить противоправные действия в отношении своих одноклассников. В ней же были расписаны действия: «войти в класс, принести оружие, подождать, пока все соберутся в классе…»

Как сообщало ИА Регнум, оперативные действия прошли в 78 регионах России, были задержаны 39 человек. В обнаруженных средствах связи имелись переписки в соцсети Discord с украинскими кураторами. В них содержались инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и использованию средств террора, а также планы подготовки вооружённых нападений.

Девять подростков готовили в России нападения на школьников и учителей, получая установки из Киева через мессенджер. Также были запланированы противоправные акции в религиозных учреждениях.

Всего силовики провели мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, из которых 156 являются несовершеннолетними.

Роскомнадзор направил администрации соцсети Discord требование удалить 947 запрещённых материалов. Однако некоторые страницы продолжают оставаться доступными. 30 сентября суд в Москве оштрафовал компанию на 3,5 млн рублей за неудаление запрещённой информации по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»). Санкции статьи предусматривают штраф до 4 млн рублей.