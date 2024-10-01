Лондон, 1 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. В городе Угледаре в Донецкой Народной Республике в окружении российских военных могут находиться сотни бойцов украинских формирований. Об этом 1 октября сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Telegram/Zelenskiy / Official

По словам авторов статьи, армия России окружила город с трёх сторон, отрезав украинским боевикам пути к отступлению и нанося удары по любой бронетехнике, которую бойцы ВСУ пытаются использовать для бегства из Угледара.

«Сотни украинских бойцов могли оказаться в ловушке [в Угледаре] по мере того, как силы РФ завершают окружение города и наступают», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что военные ВС России установили флаг РФ в центральной части Угледара. Государственные флаги России также теперь развеваются и на нескольких зданиях на северо-западе.

В этот же день председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что российские военные уже освободили от украинских формирований южную, западную и восточную части Угледара. По его словам, в городе часто наблюдается «хаотичное бегство» украинских бойцов.

Сержант ВСУ Станислав Бунятов 30 сентября со ссылкой на остающегося в Угледаре в составе 72-й бригады украинского бойца написал, что дороги из города усеяны телами боевиков ВСУ, пытавшихся сбежать из него. Он уточнил, что украинские военные теряют в ходе таких попыток от четырёх до шести бойцов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 октября рассказал, что президент России Владимир Путин напрямую получает информацию по ситуации в Угледаре. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что за успехами российских военных на этом направлении следит вся страна.