Москва, 1 октября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Крупный международный разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY с российскими корнями за день уволил почти всех российских сотрудников. Об этом 1 октября сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудника компании.

Олег Яковлев/ RBC/TASS

«Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому, потом венгерскому. Уволили всех, кто с паспортом РФ», — поделилась одна из сотрудниц, добавив, что сразу после объявления отключили корпоративные доступы.

После ухода из России в 2022 году компания ABBYY предложила российским сотрудникам возможность переезда и работы за рубежом. По данным источника, согласились несколько сотен человек. Вчера, 30 сентября, их уволили.

Компания была основана в 1989 году студентом МФТИ Давидом Яном под названием BIT Software. В 1997 году её переименовали в ABBYY. В 1993 году вышла первая версия программы для распознавания текстов ABBYY FineReader. В 2019 году компания приобрела 100% американской TimelinePI — платформы по анализу бизнес-процессов. В октябре 2022 года ABBYY объявила об уходе с российского рынка и прекращении продаж продуктов и услуг на территории РФ и Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года президент России Владимир Путин указал на то, что уход ряда западных компаний из России помог развитию российского бизнеса, так как иностранные производители мешали отечественным предпринимателям.

По оценкам специалистов, в России продолжают работать более 2,1 тыс. транснациональных корпораций. Многие иностранные компании не видят необходимости уходить с российского рынка.