Москва, 1 октября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. В России падает интерес к фигурному катанию. Об этом 1 октября в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» сообщил заслуженный мастер спорта России, хореограф, серебряный призёр Олимпиады-2002 года по фигурному катанию Илья Авербух.

Михаил Климентьев/ТАСС Илья Авербух

«Чувствуется общий спад интереса. <…> Бесконечная ротация одних и тех же фигуристов из шоу в шоу, конечно, перестает делать проекты эксклюзивными», ― отметил он.

Авербух добавил, что нет новых именно европейских и мировых чемпионов. По словам хореографа, также чувствуется спад интереса к Гран-при России.

«Чтобы делать о нём выводы, наверное, достаточно посмотреть телетрансляцию, даже дворцы вместимостью 3 тыс. не собрались. Только в Омске была красивая картинка, которую мы привыкли видеть за последние годы», ― рассказал Авербух.

Хореограф добавил, что зрители с теплом относятся к российским фигуристам. Он призвал их активнее ходить на трибуны и поддерживать спортсменов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре на открытую тренировку команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе продали 355 билетов по фиксированной цене ― 10 тыс. рублей. Зрители получили возможность увидеть и принять участие в процессе подготовки к соревнованиям. Все желающие получили автографы. Всего в тренировке участвовали 17 воспитанников Тутберидзе.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского. Согласно заявке на сайте Президентского фонда культурных инициатив, софинансирование проекта составляет 126,275 млн рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта превысит 148,7 млн рублей. Срок реализации проекта — с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 сентября не допустил российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации.

Днём ранее депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что ISU принял летом решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования. По её словам, на заседании совета ISU 27–28 сентября организация должна была обсудить детали возвращения. Однако почётный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник заявил, что ему неизвестно о допуске российских фигуристов.