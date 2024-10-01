Москва, 1 октября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Последний месяц жизни композитор Вячеслав Добрынин провёл в окружении семьи, уже не вставая с постели. Об этом 1 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Состояние артиста ухудшилось в начале осени, уточняется в материале. Родные следили за лечением артиста и поддерживали его жизнедеятельность.

Как сообщало ИА Регнум, композитор скончался 1 октября в одной из московских клиник на 79-м году жизни.

26 сентября стало известно, что Добрынина госпитализировали в тяжёлом состоянии. Отмечалась, что у артиста было подозрение на инсульт, при том что до этого он перенёс ещё два инсульта. Ему дали инвалидность.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Оганесовича Петросяна и медсестры Анны Ивановны Антоновой. С детства носил фамилию Антонов. В конце 1960-х начале 1970-х работал в ВИА «Веселые ребята» и джазовом оркестре Олега Лундстрема гитаристом. Он является автором музыки к таким известным песням, как «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Синий туман», «Ни минуты покоя», и многим другим.