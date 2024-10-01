Москва, 1 октября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Выступающий в России комик из Казахстана Евгений Чебатков заявил, что большим недостатком США и Канады является еда. О своих впечатлениях от местной кухни он рассказал в беседе с проектом «Литрес Книги», видео было опубликовано на платформе «ВКонтакте».

Артем Геодакян/ТАСС Евгений Чебатков

В ходе беседы Чебатков посетовал на повсеместную распространённость в этих странах Северной Америки фастфуда и жареных и жирных блюд.

«Они настолько дошли до уровня [кулинарного] мастерства в этом, что у тебя другие части мозга отключаются, кроме рептильного», — сказал комик.

Как передавало ИА Регнум, в июле спортсмены-олимпийцы жаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни в Париже. Атлетов не устроило количество блюд, которое предлагали на ужин 24 июля и на завтрак 25 июля. В частности, отмечалась нехватка яиц. Также спортсмены выразили недовольство скоростью пополнения закончившихся продуктов.

Трёхкратный чемпион Олимпийских игр, пловец из Британии Адам Пити рассказал, что спортсмены находили в рыбных блюдах даже червей.