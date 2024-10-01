Багдад, 1 октября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Военная база США «Виктория», находящаяся вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке, подверглась ракетному обстрелу. Об этом 1 октября сообщил телеканал Al Mayadeen.

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«В ночь с понедельника на вторник была совершена атака на американскую военную базу «Виктория», — указано в публикации.

Корреспондент телеканала уточнил, что рядом с военным объектом были слышны четыре взрыва, на самой базе включились тревожные сирены.

По данным агентства Reuters, по базе были выпущены три ракеты. Две из них перехватили средства противовоздушной обороны. Одна приземлилась рядом с военным объектом, из-за чего загорелись несколько транспортных средств. Информация о пострадавших не сообщалась.

Министерство транспорта Ирака отметило, что обстрел военной базы не повлиял на работу международного аэропорта Багдада. Воздушные суда прибывали и отправлялись штатно.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября в столице Ирака удару подвергся логистический центр посольства США. Ещё один удар был нанесён по расположенной рядом с аэропортом штаб-квартире Агентства по борьбе с терроризмом.

Днём ранее стало известно о планах США направить на Ближний Восток дополнительные силы для защиты Израиля. По информации агентства Associated Press, для усиления присутствия американских сил в регионе также задействуют эскадрильи истребителей F-15E, F-16 и F-22 и штурмовиков A-10. Таким образом, общая численность американских войск на Ближнем Востоке достигнет 43 тыс. человек.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Израиль уведомил США о возможном начале наземной операции в Ливане. Отмечалось, что возможная операция будет носить ограниченный характер и включать оттеснение формирований «Хезболлы» от границ с Израилем путём ударов по позициям и инфраструктуре шиитского движения.

Израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Наступательной операции Армии обороны Израиля против «Хезболлы» дали название «Стрелы севера». 27 сентября ЦАХАЛ нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Израильские ВВС сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

На следующий день «Хезболла» сообщила о гибели своего генерального секретаря Хасана Насраллы, руководившего организацией почти 30 лет. Движение пообещало отомстить Израилю за гибель лидера.