Москва, 1 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции «Экоёлка». Её участники дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика. Лучшие декорации украсят главную экоёлку страны. Творческие работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2024 года.

Пресс-служба Росприроднадзора Росприроднадзор запустил ежегодную акцию «Экоёлка»

«В прошлом году мы получили невероятный отклик со всей России на акцию «Экоёлка». Нас буквально завалили игрушками», — сказала глава Росприроднадзора. Она подчеркнула, что это были потрясающие поделки, созданные с фантазией и душевной теплотой.

В прошлом году всероссийская акция собрала свыше пяти тысяч новогодних экологичных игрушек со всей страны. Авторы создавали украшения из ненужных вещей, мусора, старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, сломанных пуговиц и показали, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость.

«Я надеюсь, на этот раз мы увидим новые идеи и задумки, как превратить вредоносный пластик во что-то волшебное, — отметила Радионова. — Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников — собраться с детьми, с родителями, пофантазировать и вместе сотворить чудо, превратив ненужные вещи в экологичные игрушки, которые еще долго будут радовать всю семью».

Самые достойные творческие работы украсят главную экоёлку страны. Её по традиции откроют в декабре в Московском зоопарке. Для авторов украшений будет бесплатный вход на территорию зоопарка, а также они получат призы и подарки. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. Но главное — что горы пластика не отправятся на полигон, а дети и взрослые весело и с пользой проведут время вместе, создадут оригинальные украшения своими руками. Творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение, подчеркнула Светлана Радионова. Работа над созданием украшений в игровой форме доносит подрастающему поколению важный посыл о бережном отношении к природе, учит заботиться об экологии.

Акция «Экоёлка» стартует в разгар V сезона международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Принять участие в акции «Экоёлка» может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать его на экопочту премии.

Пресс-служба Росприроднадзора Росприроднадзор запустил ежегодную акцию «Экоёлка»

Напомним, что премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором. Её главной миссией является выявление и вовлечение молодёжи и взрослых в экологическую повестку и их поощрение за активность. Всего на участие в премии с 2021 года поступило свыше 210 тысяч заявок от участников из 78 стран, включая все 89 регионов РФ. Все участники получают грамоты, а победители и призёры — помимо гаджетов и путёвок на Чёрное море, преимущества при поступлении более чем в 115 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, СКФУ и другие.