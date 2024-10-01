Москва, 1 октября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Ни у Белоруссии, ни у России нет планов по захвату Чернобыльской АЭС, ложную информацию о которых распространяет украинская сторона. Об этом 1 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам Лукашенко, которые привела пресс-служба, в последние дни украинские СМИ распространяют сообщения о том, что власти Белоруссии якобы намереваются захватить Чернобыльскую станцию.

«Я только до сих пор не могу понять: что в основе этого лежит, зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую — заметьте — мы не строили, мы не обслуживали и мы не взрывали», — сказал он.

Белорусский президент отметил, что тяжёлые последствия от взрыва на ЧАЭС легли на четверть территории республики, которая до сих пор борется с ними, в связи с чем он считает такого рода сообщения украинских СМИ полной глупостью, которая Лукашенко даже удивила.

«Мы в страшном сне не могли представить, что нам придётся «захватить» Чернобыльскую станцию и за неё потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси. И, поверьте мне, со стороны России так же не было, нет и никогда не будет», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что украинские боевики возобновили по Запорожской АЭС и осуществляют провокации в отношении Курской АЭС. Он подчеркнул, что такое безрассудное поведение Киева представляет угрозу не только для атомной энергетики РФ, но и для всего мира.