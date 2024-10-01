Москва, 1 октября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В 78 регионах России силовики задержали 39 человек, по указанию Киева склонявших подростков к преступлениям через соцсеть Discord. Об этом 1 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

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Совместно с МВД и Следственным комитетом РФ была проведена масштабная операция в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в числе которых 156 несовершеннолетних.

В результате мероприятий задержали 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Они поддерживали деятельность запрещённых в России украинских террористических организаций, склонявших детей и подростков к насилию в отношении представителей госорганов, одноклассников и учителей.

«Из них в настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан», — отметили в ФСБ.

Отмечается, что в средствах связи задержанных обнаружили переписки в соцсети Discord с украинскими кураторами. В них содержались инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и использованию средств террора, а также планы подготовки вооружённых нападений.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.

Как передавало ИА Регнум 1 октября, Роскомнадзор направил администрации соцсети Discord требование удалить 947 запрещённых материалов. Однако некоторые страницы продолжают оставаться доступными. Уточнялось, что в материалах содержалисьпризывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), пронаркотический контент. За неудаление изображений с детской порнографией сервис был оштрафован на 6 млн рублей.

30 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещённой информации по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»). Санкции статьи предусматривают штраф до 4 млн рублей.