Брюссель, 1 октября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Для Украины ситуация на поле боя является сложной из-за продвижения российских войск. Об этом 1 октября заявил журналистам новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная», — сказал он.

По его словам, с одной стороны, Украина вторглась на территорию Курской области, но с другой — заметен определённый прогресс в наступательных действиях России в текущем году.

При этом генсек Североатлантического альянса отказался ответить на вопрос, возможна ли победа Украины в вооружённом конфликте.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил об успешных действиях подразделений группировок войск «Восток» и «Центр» в зоне спецоперации. По его словам, войска ускорили наступательные операции, давно не было таких территориальных приобретений. Освобождённые территории в зоне ответственности группировок исчисляются не сотнями метров, а квадратными километрами.

Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября сообщил, что Вооружённые силы России вошли на территорию Угледара. В российских силовых структурах сообщили, что российские подразделения взяли под огневой контроль единственную оставшуюся дорогу из населённого пункта. Отмечалось, что российские бойцы продолжают сжимать клещи вокруг города. Командир стрелкового полка с позывным Одиссей 1 октября рассказал, что на сегодняшний день подразделения ВС России пытаются закрепиться на окраинах Угледара.

Ранее обозреватель ИА Регнум Павел Киселёв в своей статье отмечал, что благодаря масштабному наступлению российских войск появился шанс освободить Угледар, стратегически важный город на юго-западе ДНР, который противник превратил в одну из своих «крепостей».