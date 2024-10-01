Москва, 1 октября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Один из самых известных киллеров России 1990-х годов Алексей Шерстобитов, известный также как Лёша Солдат, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Как сообщил 1 октября Telegram-канал SHOT, он попал под программу о защите свидетелей.

ИТАР-ТАСС/Юрий Машков Павел Макаров, Сергей Елизаров и Алексей Шерстобитов

Причины получения киллером Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) госзащиты не называются, но обычно её предоставляют за сотрудничество со следствием. Это позволит осуждённому при освобождении из колонии официально поменять фамилию, имя и отчество, и, как результат, скрываться от бывших врагов и подельников ему будет гораздо легче.

В настоящее время Лёша Солдат находится в липецкой колонии строгого режима ИК-2, где отбывает 23-летний срок. Он должен выйти на свободу в 2029 году.

Алексей Шерстобитов ― бывший штатный киллер Медведковской и Ореховской ОПГ, на его счету 12 доказанных убийств и покушений. Его задержали в 2006 году, а в 2008 году вынесли приговор.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года из колонии строгого режима в посёлке Монино Московской области на свободу вышел ещё один из самых известных киллеров 1990-х — Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат. В течение трёх лёт он будет находится под контролем правоохранителей, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции.

Пустовалову, который состоял в Ореховской ОПГ, выносили приговор три раза. В общей сложности он получил 24 года колонии. По версии следствия, он убил около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.