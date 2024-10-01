Москва, 1 октября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил администрации соцсети Discord требование удалить 947 запрещённых материалов. Однако некоторые страницы продолжают оставаться доступными. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе регулятора.

TASS / Silas Stein/dpa

«Материалы содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), пронаркотический контент. На сегодняшний день ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удалены», — указано в сообщении.

В РКН отметили, что за неудаление изображений с детской порнографией Discord получил штраф на сумму 6 млн рублей.

С марта 2024 года компания включена в Реестр социальных сетей, что обязывает её самостоятельно находить и блокировать запрещённый контент.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещённой информации по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»). Санкции статьи предусматривают штраф до 4 млн рублей.

13 августа суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей из-за отказа мессенджера удалить запрещённую на территории России информацию. Это уже не первый случай неудаления Telegram запрещённой в РФ информации. 8 июля Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать мессенджер на 3 млн рублей за отказ удалять сообщения с призывами к антиправительственным акциям.