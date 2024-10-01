Москва, 1 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В конце октября жителям России предстоит поработать шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.

Павел Бедняков/РИА Новости

Субботний выходной со 2 ноября переносили на вторник, 30 апреля. Тогда в России прошли непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

Рабочий день 2 ноября сделают сокращённым. После этого граждан ожидает двухдневный отдых из-за празднования Дня народного единства. Работать не придётся в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. Согласно документу, новогодние праздники в России в 2025 году будут длиться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

На майские праздники будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В феврале праздники пройдут с 22 по 23 число, в марте с 8 по 9 число. В июне россияне будут отдыхать с 12 по 15 число, в ноябре — со 2 по 4 число. В 2025 году предусмотрена одна рабочая суббота, она придётся на 1 ноября.

В декабре 2020 года депутаты от ЛДПР предложили объявить 31 декабря постоянным нерабочим днём. Они внесли в Госдуму законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс. В январе 2023 года правительство не поддержало эту инициативу. В правительстве отметили, что решения нужно принимать каждый год, определяя, необходимо ли в конкретном случае переносить один из выходных дней на 31 декабря.