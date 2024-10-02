Москва, 2 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В Москве наградили первых победителей премии «Пушкинская карта». Ими стали федеральные и региональные музеи, театры, образовательные организации, концертные площадки и дома культуры, показавшие лучшие результаты в работе с программой «Пушкинская карта» в 2023 году.

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«То, что сейчас почти 12 тысяч организаций участвуют в «Пушкинской карте», — это серьезный прорыв. Я хочу поблагодарить уважаемых представителей регионов, организаций за то, что вы не остались равнодушными к этому проекту. Я также хочу поблагодарить молодых людей, их сегодня 10,6 млн человек — это 75% той аудитории, на которую мы рассчитывали для участия в программе, и она растёт», — отметила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Запуск программы «Пушкинская карта» стал одним из самых сложных за десятилетие, отметила министр культуры России Ольга Любимова. По её словам, проект потребовал включения, в том числе технологического, учреждений культуры на всех уровнях.

«630 тысяч мероприятий, 72 млн билетов — за этой статистикой скрываются первые свидания, первые семейные выходы, свидетельства наших артистов, которые со сцены видят в зале молодых ребят, получивших возможность купить билеты. На самом деле это все благодаря вам, потому что вы сделали, чтобы ребята пришли и захотели вернуться», — сказала она на церемонии.

Для определения победителей премии учитывались сразу несколько показателей: минимальная стоимость билета, количество посетителей за год, соблюдение правил программы. А чтобы оценка получилась наиболее объективной, лучшие из лучших были определены на основании свода данных.

Специально для церемонии награждения главный режиссер театра «Вахтанговский практикум» Ася Князева поставила спектакль по мотивам произведений А. С. Пушкина — вдохновителя программы «Пушкинская карта». В течение двух часов на специально созданной для события театральной сцене актёры декламировали стихи великого поэта, а номинанты премии становились участниками представления.

Победителем в номинации «Лучший региональный театр» стал Астраханский государственный театр оперы и балета. Сегодня посетить по «Пушкинской карте» можно все спектакли учреждения.

«Астраханский театр оперы и балета старается, чтобы «Пушкинская карта» давала возможность молодежи посещать все спектакли: репертуарные, премьерные или с приглашенными артистами. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш гость стал постоянным зрителем нашего театра. «Пушкинская карта» — это важный инструмент воспитания не только нынешней молодежи, это инструмент, закладывающий будущее в последующие поколения зрителей театрального искусства», — отметила директор Астраханского государственного театра оперы и балета Наталья Шагова.

В номинации «Лучший федеральный театр Москвы и Санкт-Петербурга» награды получили Государственный академический малый театр и Мариинский театр.

Лучшей региональной библиотекой премии стала Централизованная библиотечная система из Иркутской области.

Лучшими региональными стали сразу несколько музеев, объединённых под единым брендом Тульское музейное объединение. Эти учреждения культуры год за годом становятся центром притяжения для туристов и пользуются особой популярностью у молодежи.

«За 2021 год по «Пушкинской карте» нас посетили порядка полутора тысяч человек. За 9 месяцев этого года уже более 14,5 тысячи. То есть практически в десять раз больше», — рассказал генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

Лучшими федеральными музеями Москвы и Санкт-Петербурга признаны Исторический музей и музей-заповедник «Петергоф».

Награду в номинации «Лучшее образовательное учреждение» получила Детская школа искусств № 2 имени П. И. Чайковского из Ижевска. А лучшей концертной площадкой стала Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова. Звание лучшего Дома культуры получил Центр культурного развития в Пензенской области.

Отдельно были отмечены регионы, которые активнее всего принимают участие в программе «Пушкинская карта». На сцене Дома Пашкова отметили республики Татарстан и Башкортостан, Кемеровскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Новгородскую, Брянскую, Белгородскую, Курганскую и Ростовскую области.

Популярность «Пушкинской карты» продолжает расти. И сегодня о ней знают практически все молодые россияне, отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Мы надеемся, что программа и дальше будет расширяться, а число пользователей «Пушкинской карты» продолжит расти», — отметила она.

Отдельной благодарности удостоился амбассадор «Пушкинской карты» — 18-летний Дмитрий Назаров. Он учится на первом курсе юридического факультета СПбГУ, а также курирует проект «Манеж Юниор» в центрально-выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, программа «Пушкинская карта» реализуется в России в поддержку национального проекта «Культура». Благодаря ей молодёжь может за счёт государства посещать культурные мероприятия. На покупку билетов в выставочные залы, театры, музеи, кино предоставляются 5 тыс. рублей. Карта действует по всей стране, подать заявку на её оформление можно в личном кабинете на портале «Госуслуги».