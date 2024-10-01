Лондон, 1 октября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II как минимум год перед смертью страдала от рака костей. Об этом написал в своих мемуарах Unleashed («Развязанный») бывший премьер-министр страны Борис Джонсон.

Zuma/TASS Королева Великобритании Елизавета II

Его последняя встреча с монаршей особой состоялась 6 сентября 2022 года, за два дня до её смерти. По его словам, несмотря на болезнь, королева продемонстрировала свой острый ум.

«Я знал в течение года или чуть больше, что у неё рак костей. Врачи беспокоились, что в любой момент состояние королевы может резко ухудшиться», — привела 30 сентября выдержку из книги газета Daily Mail.

По словам политика, на последней с ним встрече Елизавета II выглядела бледной, а на руках и запястьях были синяки, возможно, от капельниц или инъекций.

Как сообщало ИА Регнум, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. На троне она пробыла дольше всех в истории Великобритании — 70 лет и 7 месяцев. В свидетельстве о смерти причиной ухода из жизни значился «преклонный возраст».

У её сына, короля Великобритании Карла III, 6 февраля 2024 года диагностировали рак. Болезнь обнаружили на ранней стадии. В сентябре агентство PA Media писало, что здоровье короля показывает положительную динамику.