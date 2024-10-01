Когалым, Югра, 1 октября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. В Когалыме охранника жилого комплекса «Философский камень» избили за желание уволиться. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

«Вечером 24 сентября от гражданина Сергея П. поступило сообщение о том, что его несколько раз сильно ударил прораб на стройке, а потом избитого выгнали с территории ЖК», — рассказал собеседник.

Оказалось, что мужчина работает охранником стройки и в тот день он заявил своему начальнику, что желает уволиться. Это не понравилось прорабу, и он избил мужчину. После инцидента пострадавший написал заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, в Москве двое мигрантов устроили самосуд над москвичом, которого заподозрили в краже коробки конфет «Рафаэлло».