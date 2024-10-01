Красноярск, 1 октября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. В доме, где жила семья погибших после отравления детей в посёлке Красная Сопка в Красноярском крае, были проблемы с вентиляцией. Об этом на допросе рассказал отец семейства.

СК РФ

«Он сообщил, что имелись проблемы с циркуляцией воздуха, поскольку в доме не было вытяжки», ― сообщили в беседе с телеканалом РЕН ТВ в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным телеканала, ещё до покупки дом несколько лет пустовал, из-за чего в нём была повышенная влажность.

Как сообщало ИА Регнум, семья из Красной Сопки поступила в больницу с признаками отравления 21 сентября. Родители выжили, а дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет скончались. Отец и мать рассказали, что всем стало плохо накануне вечером после того, как поужинали курицей и пельменями.

Сначала следователи предположили, что семья отравилась продуктами питания, но в еде опасного содержимого не обнаружили. Экспертиза показала, что в анализах пострадавших находится вещество, входящее в состав инсектицида (средства для уничтожения насекомых). Следователи назвали приоритетной версию отравления этим средством.

В ходе расследования выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Семья в это время на два часа выходила на улицу, в жилье оставалась открытой форточка. Мужчина признался, что не стал дополнительно проветривать помещение, так как запаха почти не осталось. Он также был единственным, кто выпил таблетку от отравления, когда всем в семье стало плохо.

Следователи изъяли для исследований образцы продукции завода, изготовившего дихлофос, которым отравилась семья под Красноярском. Также они допросили представителя предприятия.

Родителей погибших детей выписали из больницы 25 сентября. Женщине смогли сохранить беременность. 30 сентября в селе Красная Сопка прошли похороны погибших детей.