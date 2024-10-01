Токио, 1 октября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Парламент Японии большинством голосов избрал лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром страны. Трансляцию голосования в обеих палатах японского парламента 1 октября вёл телеканал NHK.

KIM KYUNG-HOON/POOL/EPA/ТАСС Сигэру Исиба

В ходе голосования в ключевой нижней палате парламента страны за Исибу проголосовал 291 из 461 депутатов, в то время как председатель главной оппозиционной силы Японии, Конституционно-демократической партии, и экс-премьер страны Ёсихико Нода получил всего лишь 100 голосов.

На голосовании в верхней палате парламента лидер правящей ЛДП получил 143 из 242 голосов, а его главный оппонент Нода — только 45 голосов.

В Японии главу правительства выбирают большинством голосов и кандидатов, которые представлены партиями и чаще всего являются их лидерами. В результате этого премьер-министром становится лидер партии с большинством мест в парламенте.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Исибу избрали главой правящей в Японии ЛДП. Соперничество во втором туре голосования ему составила 63-летняя Санаэ Такаити,

Агентство Kyodo 29 сентября сообщило, что Исиба принял решение распустить нижнюю палату парламента до конца октября и провести досрочные всеобщие выборы. Отмечалось, что они могут быть проведены 27 октября или 10 ноября.

Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 30 сентября упал на 4,6% после избрания Исибы главой ЛДП. Как отметили эксперты из Японии, это могло произойти из-за опасений инвесторов по поводу экономической политики нового главы правительства страны, говорившего о необходимости «нормализации» кредитно-денежной политики.

Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой 1 октября в полном составе ушло в отставку. Это произошло перед голосованием по утверждению кандидатуры нового премьер-министра.