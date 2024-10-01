Москва, 1 октября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Реструктуризация объединённой компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ завершена. Об этом 1 октября сообщила сооснователь Wildberries Татьяна Ким.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединённой компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам», ― сообщила Ким в видеообращении в Telegram-канале.

Она напомнила, что управляет компанией 20 лет и в ноябре прошлого года уже понимала, что Wildberries требуется серьёзная перестройка структуры. По словам Ким, она должна остаться гибкой, но в то же время стать более чёткой, более структурированной и более правильной.

Основательница маркетплейса добавила, что в настоящее время компания готовится к «высокому сезону» на потребительском рынке. Также, добавила Ким, организация занимается внедрением новых проектов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа маркетплейс Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали новой компании.

Руководство маркетплейса пообещало, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой. В компании отметили, что все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме.

Wildberries 18 сентября заявила, что супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Вмешались правоохранительные органы, ситуация стабилизировалась. Сам Бакальчук утверждал, что прибыл в офис в Романовом переулке на переговоры о финансировании строительства новых складов Wildberries. По его словам, стрельбу якобы спровоцировали сотрудники службы охраны и неизвестные ему лица. СК России возбудил уголовное дело по четырём статьям УК РФ.