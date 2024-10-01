Севастополь, 1 октября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе двух россиянок, передававших военной разведке Украины данные о военных объектах. Об этом 1 октября сообщили в ЦОС ФСБ России.

ФСБ России. Кадр из видео

«В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»), задержаны две гражданки РФ», — сообщили в ФСБ.

По данным российской службы безопасности, задержанные с 2023 года собирали и передавали украинской разведке информацию об объектах Вооружённых сил России. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Россиянкам грозит от трёх до восьми лет лишения свободы с возможным дополнительным штрафом в размере до миллиона рублей.

Как сообщало 1 октября ИА Регнум, сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали украинского гражданина за передачу Киеву данных о расположении российских военных.

В Крыму ФСБ 27 сентября задержала двух агентов украинских спецслужб, собиравших данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста. Один из задержанных передал украинской стороне координаты установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещениях российской военной техники в регионе.