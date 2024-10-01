Москва, 1 октября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В международном московском аэропорту Шереметьево 1 октября совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737, вылетевший в Калининград, сообщили в экстренных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Причина аварийной посадки в срабатывании датчика неисправности шасси. Посадка прошла благополучно.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября летевший из Москвы в Минводы самолёт «Аэрофлота» экстренно приземлился в международном аэропорту Волгограда. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, одному из пассажиров во время полёта стало плохо.

Международный аэропорт Внуково 27 сентября был закрыт почти на 40 минут из-за шины, лопнувшей у Як-40, на борту которого находились 26 человек. Самолёт остановился в пределах взлётно-посадочной полосы.