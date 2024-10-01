Москва, 1 октября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В Москве 1 октября максимальная температура воздуха составит +19 °С, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Олег Елков/ТАСС

Синоптик отметил, что Москва в первый день октября будет находиться под влиянием антициклона скандинавского происхождения. Дождей не ожидается.

«Температура воздуха в столице +17…+19 °С, по области +15…+20 °С», — сообщил Леус в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что ветер ожидается восточный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст. — выше нормы.

Завтра, 2 октября, в Москве также не ожидается осадков. Температура воздуха составит +20…+22 °С.

Как сообщало ИА Регнум, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова 29 сентября проинформировала о том, что в российской столице и в Подмосковье за три дня выпал 61% от месячной нормы осадков. В Волоколамске выпало 20 мм осадков 27 сентября, на следующий день — 14 мм, в ночь на 29 сентября — ещё 5 мм. Причина в атлантическом циклоне.