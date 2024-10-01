Москва, 1 октября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить информирование через портал «Госуслуги» пенсионеров и семей с детьми о проведении внесудебного банкротства. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам 22 августа, который утвердил глава государства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Социальному фонду России совместно с Минцифры России обеспечить информирование пенсионеров и получающих социальные выплаты семей с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства гражданина, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», ― указано в документе.

Ответственные — глава Минцифры Максут Шадаев и председатель фонда Сергей Чирков — должны представить доклад о выполнении поручения до 1 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 4 августа 2023 года подписал закон, расширяющий доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. По новым правилам гражданин сможет инициировать процедуру внесудебного банкротства, если его задолженность составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. Ранее банкротство можно было инициировать только в том случае, если сумма задолженности составляла от 50 до 500 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрено сокращение с десяти до пяти лет срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство.

Еще одним нововведением стало предоставление доступа к внесудебной процедуре банкротства гражданам, у которых основным источником дохода является пенсия, и получателям ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, но лишь в том случае, если у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание.