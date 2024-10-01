Киев, 1 октября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров увольняет трёх своих заместителей и подал прошение об увольнении государственного секретаря оборонного ведомства страны, сообщила 1 октября пресс-служба министерства обороны Украины.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Министр обороны Украины Рустем Умеров

«Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны», — приводит слова Умерова пресс-служба ведомства.

Так, из украинского министерства увольняют Станислава Гайдера, который займёт должность руководителя офиса министра, Александра Сергея, Юрия Джигира, а также с позиции госсекретаря уйдёт Людмила Дараган. Гайдер и Джигир заняли посты замминистра осенью 2023 года после того, как Умерова назначили министром обороны страны. Александр Сергей стал замминистра обороны с июля 2024 года. Дараган также получила назначение осенью прошлого года.

О новых назначениях ведомство сообщит дополнительно.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Верховная рада Украины большинством голосов отправила в отставку министра обороны страны Алексея Резникова. За его отставку проголосовали 327 депутатов. Глава киевского режима Владимир Зеленский тогда объявил об отставке Резникова. Он отметил, что военному ведомству нужны новые подходы.

В сентябре 2024 года украинские СМИ сообщили, что Умеров и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут быть отправлены в отставку. Так, в качестве возможных кандидатов на замену Буданову рассматривается глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, на место которого могут назначить Умерова.