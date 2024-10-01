Москва, 1 октября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Новый спортивный кластер обустраивают в центре Москвы специалисты Комплекса городского хозяйства столицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, кластер возводится в рамках работ по благоустройству и реабилитации территории парка Горького.

Комплекс городского хозяйства Москвы В парке Горького благоустраивают спортивный кластер

«Масштабные перемены в парке Горького начались еще в 2011 году, в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством, — напомнил Пётр Бирюков. — Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления». По его словам, в этом году работы проходят на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, около Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, недалеко от выхода из метро «Ленинский проспект».

Комплекс городского хозяйства Москвы В парке Горького благоустраивают спортивный кластер

«На Пушкинской набережной устанавливают пять павильонов, которые будут иметь 20 входов и стеклянные витражные фасады», — рассказал Бирюков. В них разместятся сувенирные лавки, арт-галереи, зоны семейного отдыха, кафе и рестораны. Заместитель мэра пояснил, что со стороны реки сооружение будет выглядеть как пришвартовавшийся круизный лайнер. В Нескучном саду обустраивают новый спортивный кластер, там уже сделали удобные пешеходные дорожки, сейчас возводят всесезонный павильон, в котором будут располагаться залы для проведения тренировок с необходимой сопутствующей инфраструктурой.

Комплекс городского хозяйства Москвы В парке Горького благоустраивают спортивный кластер

На Оливковом пляже, расположенном на Пушкинской набережной около Андреевского пешеходного моста, завершены работы по устройству настилов из террасной доски. В рамках проекта уже очистили от илового осадка и мусора Пионерский пруд, восстановили более 620 метров береговой полосы, установили мобильный пункт комплексной очистки воды с донным выпуском.

Комплекс городского хозяйства Москвы В парке Горького благоустраивают спортивный кластер

В парке сохранят существующие и добавят новые зеленые насаждения, разобьют газон площадью 12,6 тыс. квадратных метров и более 360 «квадратов» цветников. В осенне-зимний период планируется высадить 60 крупномерных деревьев, сообщил Пётр Бирюков.