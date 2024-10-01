Северо-Курильск, Сахалинская область, 1 октября, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,8 км, сообщили 1 сентября в пресс-службе управления МЧС по Сахалинской области.

Елена Верещака/ТАСС

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пеплопада в Северо-Курильске не было, запаха сероводорода жители не ощущали. Как отметили в МЧС, угрозы для жизнедеятельности жителей нет.

Как сообщало ИА Регнум, Эбеко находится в северной части хребта Вернадского в семи километрах на северо-запад от Северо-Курильска. Высота вулкана — 1156 м. В районе его расположения нет международных трасс движения самолётов.

Эбеко 3 сентября выбросил пепел на высоту два с половиной километра. Протяжённость шлейфа составила пять километров. Пеплопада в Северо-Курильске не зафиксировали.