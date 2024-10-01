Бейрут, 1 октября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Военные Ливана опровергли появившиеся в СМИ сообщения об их отходе с позиций на южной границе с Израилем. Об этом 1 октября сообщил иранский телеканал Press TV.

Marwan Naamani/dpa/picture-alliance/ТАСС

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о якобы отступлении армии Ливана с позиций на южной границе с Израилем. Утверждалось, что представитель ливанских военных не опроверг и не подтвердил эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. По словам израильских военных, их целью являются объекты ливанского шиитского движения «Хезболла», якобы представляющие угрозу для населённых пунктов на севере Израиля.

Позднее в ЦАХАЛ заявили о задействовании военно-воздушных сил и артиллерии в наземной операции против «Хезболлы». Отмечалось, что военные Израиля действуют в соответствии с разработанным Генштабом и Северным командованием планом.

Утром 1 октября телеканал Al Mayadeen передал, что сообщения о якобы входе ЦАХАЛ на территорию Ливана всё ещё не подтвердились. По словам журналистов, пока не имеется никаких свидетельств пересечения израильскими военными ливанской границы.