Москва, 1 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Три автомобиля столкнулись утром 1 октября на внешней стороне 62-го км Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в этом районе ограничено, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Столкновение произошло в районе съезда № 61.

«Движение осуществляется по 1-й полосе из 5 и затруднено на 2 км», — сообщили в ведомстве, призвав автомобилистов выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября на внутренней стороне МКАД в районе съезда № 11 столкнулись два грузовика. Одна машина на скорости ударила другую в левый бок, в результате обе опрокинулись.

Накануне, 30 сентября, в Волгоградской области на трассе Волгоград — Сальск столкнулись два легковых автомобиля. В результате четыре человека погибли, один был госпитализирован.