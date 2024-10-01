Киев, 1 октября, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Сотрудника украинского ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) суд оштрафовал на 850 гривен (20,6 доллара) за избиение мужчины при вручении ему повестки. Об этом 1 октября сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на решение Садгорского районного суда Черновцов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд оштрафовал сотрудника ТЦК на 850 гривен за избиение мужчины во время попытки вручения повестки. <…> Сообщается, что сотрудник ТЦК при попытке вручить повестку вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил ладонью по затылку мужчины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый в полном объёме признал свою вину.

В интернет выложено множество видеозаписей, на которых сотрудники украинских ТЦК с применением насилия увозят мужчин мобилизационного возраста в микроавтобусах в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября украинские правоохранители задержали в Одессе подростков, которые подожгли дверь квартиры работника ТЦК. При этом число задержанных не уточнялось.

Пленный украинский боец Александр Гусак 25 сентября рассказал, что сотрудников украинских ТЦК финансово мотивируют за каждого мобилизованного. По его словам, работники военкоматов на Украине, как правило, отлавливают страдающих алкогольной зависимостью и обеспеченных молодых мужчин для получения взятки с последних.

Украинский военнопленный Николай Тягон 26 сентября рассказал, что многие бойцы ВСУ не хотят воевать и пытаются сбежать при первой же возможности. Он добивал, что на фронте складывается непростая ситуация для украинской армии, испытывающей нехватку живой силы.