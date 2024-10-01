Бейрут, 1 октября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Информация о том, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы вошли на территорию Ливана, до сих пор не подтвердилась. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Журналисты отмечают, что до сих пор не появилось ни одного свидетельства того, что израильские войска пересекли границу и вторглись на ливанскую территорию.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 сентября на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израиль назвал целью своих действий уничтожение объектов ливанской шиитской организации «Хезболла».

В Армии обороны Израиля уточнили, что в рамках этой операции задействуют военно-воздушные силы и артиллерию. Также отмечалось, что израильские подраздления действуют в соответствии с разработанным Генштабом и Северным командованием планом, по которому их обучали в течение последних нескольких месяцев.

Сама группировка 1 октября проинформировала, что обстреляла военнослужащих ЦАХАЛ, которых заметили на границе с Ливаном. Отмечалось, что из-за удара пострадали несколько израильских бойцов.