Белгород, 1 октября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 1 октября уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что российские военные перехватили воздушную цель в небе над Белгородской областью около 07:00 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны сообщили, что силы ПВО в течение ночи 1 октября пресекли ряд попыток киевского режима атаковать объекты на российской территории, уничтожив восемь вражеских беспилотников над территорией Белгородской области.

Ночью 29 сентября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников. 67 БПЛА поразили над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской, 17 — в Воронежской области, 18 — в Ростовской области. По одному дрону обезвредили в Брянской и Курской областях и Краснодарском крае, три БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.