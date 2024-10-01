Москва, 1 октября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Дворники, токари, фрезеровщики, шлифовщики, врачи, повара и продавцы-консультанты вошли в список самых дефицитных профессий в России, следует из данных платформы онлайн-рекрутинга Headhunter.

Дарья Драй ИА REGNUM

По данным компании, наибольший дефицит с точки зрения обеспечения кадрами показали дворники с индексом активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата для этой профессии в РФ составила 31,1 тыс. рублей

«Дворник — индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тысяча рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом — 24%», — говорится в отчете организации, текст которого приводит «РИА Новости».

Индекс активных резюме у токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков составил 1, а медианная зарплата — 140,8 тысячи рублей (прирост — 32%). У врачей, поваров, пекарей, кондитеров и продавцов-консультантов указанный индекс равен 1,2.

В перечне профессий с наибольшим дефицитом оказались также администраторы магазина, автослесари, автомеханики, фармацевты-провизоры, слесари, сантехники, агенты по недвижимости и мерчандайзеры.

Как сообщало ИА Регнум, в августе HeadHunter представил сведения, согласно которым дворники, уборщики, учителя, няни, охранники и психологи получают самые низкие зарплаты в России. Также в этом списке оказались артисты, мерчандайзеры и кассиры-операционисты. Уточнялось, что медиана зарплат в России составила 70–75 тыс. рублей.

17 сентября «Авито Работа» представил итоги своего исследования, согласно которым самые высокие средние зарплаты в РФ работодатели предлагают в Москве. На второе место в указанном рейтинге находится Санкт-Петербург, а на третьем — Екатеринбург.