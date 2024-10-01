Угледар, ДНР, 1 октября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Наступательные действия подразделений Вооружённых сил России в окрестностях Угледара в Донецкой Народной Республики (ДНР) осложнялись в связи с превосходством украинских войск в беспилотниках. Об этом 1 октября рассказал командир стрелкового полка с позывным Одиссей.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Город находится на высоте, и, кроме постоянно висящих в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли и где-то до сих пор продолжают висеть стационарные камеры», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что превосходство ВСУ в беспилотной авиации затрудняло как наступательные действия, так и логистику и ротацию подразделений.

По его словам, в течение последних нескольких недель ситуация кардинально изменилась благодаря слаженной работе всех подразделений и родов российских войск. На сегодняшний день подразделения ВС России пытаются закрепиться на окраинах Угледара, добавил военный.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России вошли на территорию Угледара, а боевые действия идут в черте города. Позднее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ блокировали группировку ВСУ в Угледаре, взяв под огневой контроль единственную оставшуюся дорогу из населённого пункта. Отмечалось, что российские войска продолжают сжимать клещи вокруг города.

30 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что подразделения ВС России продвинулись к центру Угледара и расширили зону контроля в нескольких частях города.

По информации Министерства обороны России, подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» в течение недели с 21 по 27 сентября освободили Григоровку, посёлок Острое, Украинск и Мариновку в Донецкой Народной Республике.