Белгород, 1 октября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Российские военные ночью 1 октября отразили атаки по меньшей мере восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Ведомство уточнило, что цели обезвреживались средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Дежурными средствами восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 сентября в Белгородской области Вооружённые силы РФ сбили несколько беспилотников ВСУ. Это произошло в небе над Белгородом и Белгородским районом.

Позже глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что атаке украинских дронов подвергся посёлок Октябрьский. В результате этого нападения погиб боец самообороны и пострадал мирный житель.