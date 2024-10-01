В Белгородской области за ночь военные сбили восемь дронов ВСУ
Минобороны: силы ПВО сбили за ночь восемь дронов ВСУ в Белгородской области
Белгород, 1 октября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Российские военные ночью 1 октября отразили атаки по меньшей мере восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области, сообщило Минобороны России.
Ведомство уточнило, что цели обезвреживались средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.
«Дежурными средствами восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 сентября в Белгородской области Вооружённые силы РФ сбили несколько беспилотников ВСУ. Это произошло в небе над Белгородом и Белгородским районом.
Позже глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что атаке украинских дронов подвергся посёлок Октябрьский. В результате этого нападения погиб боец самообороны и пострадал мирный житель.