Москва, 1 октября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Германия не находится в состоянии войны с Россией, а любые шаги, которые могут привести к эскалации, нежелательны, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024) в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Прежде всего, некоторые из нас хотят напасть на Россию. Министр иностранных дел (Германии Анналена Бербок. — Прим. ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Котре подчеркнул, что считает слова Бербок ужасной ложью, обостряющей ситуацию и ведущей к эскалации. По его мнению, эскалация конфликта с какой-либо стороны недопустима.

Как передавало ИА Регнум, в июле канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решения немецкого руководства по Украине, по его мнению, принимаются таким образом, чтобы украинский конфликт не привёл к обострению отношений России и НАТО и не перерос в войну между РФ и Североатлантическим альянсом. При этом он подчеркнул, что Берлин продолжит поставлять вооружения и военную технику киевскому режиму.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что отношения между Москвой и Берлином могут восстановиться и нормализоваться, но подчеркнул, что в этом вопросе всё зависит от немецкой стороны. При этом 5 июня президент России Владимир Путин не исключил, что отношения между РФ и ФРГ могут окончательно разрушиться из-за поставок немецкого оружия Украине. По словам главы государства, появление первых немецких танков на Украине вызвало «моральный и этический шок» в России.