Москва, 1 октября, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Шестидневная рабочая неделя ожидается в России с 28 октября по 2 ноября в связи с переносом выходного дня с субботы на прошедшее 30 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Календарь

Такой шаг был сделан, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. 2 ноября будет сокращенным рабочим днём, а 3 и 4 ноября (День народного единства) страна будет отдыхать.

Как сообщало ИА Регнум, в июле стало известно о том, что Министерство труда России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. Следующие новогодние праздники должны продлиться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Кроме того, документ предполагает, что в феврале следующего года выходными будут 22 и 23 февраля. В первой половине мая жители страны отдохнут восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В середине июня в связи с праздником (День России) выходные растянутся на четыре дня — с 12-го по 15-е число, а в начале ноября граждане смогут отдохнуть со 2 по 4 ноября. При этом 1 ноября будет рабочей субботой — единственным таким днём в 2025 году.