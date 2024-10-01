Шанхай, Китай, 1 октября, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли и ещё 15 пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины в супермаркете города Шанхая на востоке Китая. Об этом 1 октября сообщило агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Уточняется, что информация о нападении поступила в местное отделение полиции 30 сентября в 21:47 по местному времени (16:47 мск). Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении мужчину 37 лет.

Всего в результате нападения пострадали 18 человек, всех оперативно доставили в больницу. Трое раненых скончались, несмотря на усилия медиков. Жизням остальных пострадавших ничто не угрожает.

Причины и мотивы нападавшего остаются неизвестными. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало о нападении вооружённого двумя ножами неизвестного в нидерландском Роттердаме у знаменитого моста Эразма на реке Маас. В результате нападения погиб один человек, ещё один получил ранения.

На западе германской Вестфалии 30 августа полиция задержала женщину, которая напала на пассажиров автобуса с ножом и ранила пять человек.

В Лондоне пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл. Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Всего же за два дня карнавала ножевые ранения получили восемь человек.