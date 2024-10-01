Москва, 1 октября, 2024, 05:51 — ИА Регнум. В Россию за первую половину года экстрадированы 34 человека, находящиеся в международном розыске. Об этом 1 октября заявил начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Только за первое полугодие 2024 года при участии НЦБ Интерпола МВД России из-за рубежа экстрадировано и доставлено в порядке депортации 34 фигуранта, находящихся в международном розыске», — сообщил он в интервью «РИА Новости».

По данным МВД, за первые шесть месяцев текущего года с использованием возможностей Интерпола за рубежом задержан 101 обвиняемый и осуждённый, которые скрывались от российских правоохранительных органов. Кроме того, установлено местонахождение ещё 52 фигурантов.

По словам Калачёва, статистические данные наглядно отражают продуктивность работы НЦБ Интерпола МВД России.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в районе портового города Варна в Болгарии в ходе полицейской операции задержали гражданина России, объявленного ранее в розыск Интерпола по запросу РФ. Задержанный находился в розыске за мошенничество банковского и имущественного характера.

В июне в Россию экстрадировали российскую гражданку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве на 67 млн рублей и задержанную в Бразилии благодаря задействованию Интерпола. Лебедеву передали российским правоохранителям в аэропорту Сан-Паулу.