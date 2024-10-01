Вашингтон, 1 октября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Более 1,7 миллиона человек остались без электричества в пострадавших в результате удара урагана «Хелен» штатах США. Об этом 30 сентября свидетельствуют данные интернет-портала Power Outage, отслеживающего отключения электроэнергии в США.

Gerald Herbert/AP/TASS

По данным, указанным на интерактивной карте онлайн-ресурса, большая часть потребителей, у которых отключена подача электроэнергии, находится в штате Южная Каролина, всего их около 691 тысячи человек. В штате Джорджия без света остаются более 495 тысяч потребителей, а в Северной Каролине ещё более 398 тысяч.

В штате Вирджиния электроэнергия отключена у почти 83 тысяч потребителей, в штате Флорида без света остались более 78 тысяч человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, число жертв урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточную часть США, предположительно, могло достигнуть 600 человек. Как уточнила Шервуд-Рэндалл, эти люди либо погибли, либо пропали без вести.

По её словам, американские власти на данный момент не готовы оценивать масштабы ущерба, который причинил ураган американским домохозяйствам.

26 сентября ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе. Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, урагану «Хелен» со скоростью ветра более 225 км/ч присвоена четвёртая категория опасности из пяти возможных.