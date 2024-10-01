Москва, 1 октября, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Двум фигурантам уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны России добавили статью о даче взятки. Об этом свидетельствуют материалы дела.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

С делом о поставке некачественных бронежилетов соединено уголовное дело, возбуждённое в отношении генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова и финансового директора Виктории Антоновой по ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса России («Дача взятки в особо крупном размере»), уточняет ТАСС.

По данному делу проходят ещё четыре фигуранта — Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Виктора Астапенко подозревают в посредничестве при передаче взятки от Есипова и Антоновой должностным лицам из числа сотрудников Министерства обороны. Получатели взятки устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, в числе основных фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов, помимо Есипова и Антоновой, — начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко. Всем вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 30 сентября стало известно, что один из фигурантов признал вину и сотрудничает со следствием.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» получили от Министерства обороны РФ 2 млрд рублей в рамках реализации госконтракта на поставку средств защиты и поставили не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих предусмотренным контрактом требованиям. Полученные средства фигуранты потратили на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях.

1 сентября свидетели подтвердили причастность руководителей «Пикета» к поставке некачественных бронежилетов. Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере. Всего по данному делу проходит не менее девяти человек.