Брюссель, 1 октября, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Политик из Норвегии Йенс Столтенберг покинет пост Генерального секретаря НАТО, ему на смену придёт бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Церемония передачи полномочий состоится 1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Марк Рютте и Йенс Столтенберг

Мандат Столтенберга истекает 30 сентября, он находился на посту Генсекретаря НАТО с 2014 года. Церемония передачи полномочий начнётся в Брюсселе в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и завершится в 11:30 (12:30 мск). После церемонии Рютте проведёт первую пресс-конференцию в качестве нового главы военного альянса.

По данным западных СМИ, ключевой задачей Рютте станет обеспечение преемственности политики НАТО в условиях сложной геополитической ситуации. В частности, ожидается, что Рютте будет придерживаться приоритетов Столтенберга: мобилизации поддержки Украины, подталкивания стран альянса к увеличению расходов на оборону и привлечения США к обеспечению безопасности в Европе.

Столтенберг после ухода с должности генсека НАТО станет руководителем Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что послы стран — участниц НАТО утвердили и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генсека альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в начале июня, что Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России на Украине. Он напомнил, что претендующий на пост генсека альянса Рютте ранее заявлял, что все страны блока должны участвовать в военных действиях за пределами территории альянса.

Газета Financial Times 18 июня написала, что Рютте пообещал Орбану в случае избрания его на пост генсека НАТО дать Будапешту возможность отказаться от участия в деятельности альянса за пределами его территории в поддержку Киева. Отмечалось, что на тот момент кандидатуру премьера Нидерландов поддерживали 29 из 32 стран — членов блока.